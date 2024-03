Grâce à Vinícius, le Real gratte le nul à Valence

Valence CF 2-2 Real Madrid

Buts : Duro (27 e ) et Yaremchuk (30 e ) pour les Ches // Vinícius (45 e +5, 76 e ) pour les Merengues.

Un temps mené 2-0, le Real a su revenir à Valence et y prendre un point ce samedi. Ce sont bien les Ches qui ouvrent le score juste avant la demi-heure de jeu, grâce à un bon pressing de Dimitri Foulquier. Le Français gratte le ballon côté droit, près de la ligne de six mètres, et centre au second poteau. Fran Pérez se déchire sur sa volée, mais Hugo Duro parvient à mettre sa tête (1-0, 27 e ) . Trois minutes plus tard, Dani Carvajal manque complètement sa passe en retrait vers son gardien, et Roman Yaremchuk n’a plus qu’à faire le tour d’Andriy Lunin pour doubler la mise dans le but vide (2-0, 30 e ) .…

LT pour SOFOOT.com