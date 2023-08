Grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr torpille Al-Fateh

Al-Fateh 0-5 Al-Nassr

Buts : Mané (27 e et 81 e ) et Ronaldo (38 e et 55 e et 96 e )

CR7 : mot compte triple.…

FP pour SOFOOT.com