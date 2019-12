Grâce à un test ADN, il rencontre son père et se découvre trois demi-sœurs

De son père, Bernard, un Finistérien de 55 ans, n'avait qu'une information : ce dernier avait rencontré sa mère alors qu'il était surveillant dans un lycée de Lorient en 1963. Depuis de nombreuses années, le quinquagénaire avait mis tout en œuvre pour retrouver la trace de son géniteur. En vain. Jusqu'à ce qu'il décide d'effectuer un test ADN, comme le relate ce lundi France Bleu.L'an passé, le Breton avait effectué ce test via le site américain très plébiscité MyHeritage. La procédure, coûteuse et dont la commercialisation est interdite en France, demeure simple : il suffit de prélever son ADN et de le renvoyer aux Etats-Unis, pour qu'il soit analysé et rentré dans une base de données. Cette dernière permet de déterminer si son patrimoine génétique correspond, au moins partiellement, à celui d'autres internautes ayant effectué le même test.« Il y a une ressemblance physique évidente »Après plusieurs mois sans concordance avec aucun des inscrits, en novembre, une bonne surprise arrive sous forme d'un SMS. « Nous avons trouvé quelqu'un avec qui vous partagez plus de 25 % d'ADN », écrit MyHeritage à Bernard. L'HISTOIRE DU JOUR - Il retrouve son père et ses trois sœurs grâce à un test ADNhttps://t.co/g7Iqrqkeoi pic.twitter.com/DlEbdVSv8z-- France Bleu (@francebleu) December 16, 2019 Cette personne s'appelle Gaëlle. Et elle n'est autre que la demi-sœur de Bernard. Tous les deux se contactent sur les réseaux sociaux, puis s'appellent, raconte France Bleu. C'est là que le Finistérien découvre qu'il a également deux autres demi-sœurs. La fratrie se rencontre finalement à Paris il y a quelques jours.« Au-delà du test ADN, il y a une ressemblance physique évidente », insiste Gaëlle auprès de la radio. Elle dit avoir pleuré lorsqu'elle s'est retrouvée face à Bernard. LIRE AUSSI > « My god, je suis un brin british ! » : on a testé les tests ADNCe père d'ailleurs, il ...