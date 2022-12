Grâce à sa grinta, l'Argentine est remontée sur le toit du monde

C'est au bout d'une finale stressante, incertaine, faite de larmes et de cris, que l'Argentine a décroché la troisième étoile de son histoire. Un ultime chapitre qui raconte à merveille le tournoi vécu par l'Albiceleste.

"Nous sommes faits pour ça"

Des titres à la pelle

C'était écrit que l'histoire de l'Argentine allait se terminer dans la souffrance. À bout de nerfs. Le visage en décomposition d'Ángel Di María quelques secondes après le nouveau missile de Kylian Mbappé, le troisième en l'espace de trente minutes, qui envoie son Argentine aux tirs au but, l'illustre à merveille : rien n'aura été facile ou presque pour l'dans sa quête vers la troisième étoile. Ce qui la rend peut-être encore plus belle.Beaucoup d'équipes ne se seraient pas relevées d'encaisser deux buts en l'espace d'une minute en finale d'une Coupe du monde. D'autant plus après quatre-vingt minutes plutôt maîtrisée, où la France n'a, pendant longtemps, cadré aucun tir. Pas cette Argentine de Lionel Scaloni qui avait vécu le même scénario, deux matchs plus tôt, face aux Pays-Bas et au génie de Wout Weghorst et des Oranje. C'est définitivement là que le Mondial argentin a basculé, là qu'il ne pouvait plus rien leur arriver après avoir fait un premier tour en enfer. En sortant vivant de ce quart de finale, ce collectif rempli de guerriers aux gueules de faux gentils ou de vrais méchants pouvait dire qu'il avait tout vu et tout vécu, et que maintenant, il était prêt à se ruer vers le bonheur infini.Le parcours de l'Argentine dans ce Mondial 2022 est une succession d'épreuves, une adolescence vécue grandeur nature qui a débuté à Lusail par un râteau face à l'Arabie saoudite d'Hervé Renard et qui s'est terminée à Lusail par un bisou mortel à la France de Didier Deschamps.clamait un Lionel Scaloni aux yeux rouges après ce nouveau sacre trente-six ans après.Le plus frappant dans ce triomphe argentin est de constater la grinta qui émanait de chacun des acteurs de l'équipe nationale. On retiendra forcément le caractère totalement fou d'Emiliano Martínez, meilleur portier… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com