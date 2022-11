Grâce à Messi, l'Argentine se relance face au Mexique

Encore loin d'être flamboyante, l'Argentine, grâce à Messi et à Fernández, a tout de même su venir à bout des Mexicains ce samedi au Lusail Stadium. La course aux huitièmes est relancée.

Argentine 2-0 Mexique

Pétard mouillé

Sans briller, les Argentins s'en sont remis à Lionel Messi pour triompher des Mexicains ce samedi au Lusail Stadium, et glaner une victoire qui les replace complètement dans la course aux huitièmes de finale. Malgré ce succès acquis avec deux buts d'écart, l'n'est en rien rassurante et a dû compter sur un exploit individuel de Messi pour débloquer cette rencontre. De son côté, le Mexique, volontaire, mais limité techniquement, devra absolument s'imposer mercredi prochain face à l'Arabie saoudite, et probablement avec une certaine marge, pour espérer enchaîner un huitième huitième consécutif.Il faut s'accrocher pour suivre le rythme de cette rencontre aussi endiablée que le bingo dominical de la maison de retraite de Champigny-sur-Marne. Les Mexicains ont beau bousculer les Argentins dans les premières minutes, lane chatouille pas Emiliano Martínez. Sur un coup franc dévié par César Montes, et pas loin d'être catapulté dans le but par Héctor Moreno, le portier d'Aston Villa a peut-être eu une petite frayeur (9), mais pas de quoi faire une descente d'organes. En face, c'est à peine si Memo Ochoa savait que Lautaro Martínez était sur la pelouse. Juste avant la pause, l'attaquant de l'Inter lui rappelle qu'il est bien là, en envoyant au-dessus de la barre un centre venu de la droite (41). Alexis Vega, en décochant une lourde frappe sur coup franc, oblige tout de même Martínez à salir son short, qui se détend pour capter ce missile (45).

#Qatar2022 @Argentina 2 (Lionel