13/02/2024

Grâce à leur sacre à la CAN, les joueurs ivoiriens vont mettre la daronne à l’abri

Merci Sébastien Haller.

Grâce au but décisif de l’attaquant de Dortmund en finale de la CAN, et donc du sacre de la Côte d’Ivoire à domicile, les Éléphants ont sécurisé leur compte en banque. Ainsi, lors d’une cérémonie à Abidjan, chaque joueur s’est vu offrir une belle prime de 50 millions de francs CFA (près de 77 000 euros) de la part du président de la République de Côte d’Ivoire (Alassane Ouattara), ainsi qu’une villa de la même valeur, rapporte l’AFP.…

