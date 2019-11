« Grâce à Dorémi, on se chauffe mieux, pour moins cher ! »

Après des débuts timides, l'entreprise solidaire, qui propose une solution de rénovation énergétique complète et performante « accessible à tous », s'apprête à changer d'échelle.

Est-ce l'escalier extérieur qui donne au pavillon blanc en béton de ce quartier résidentiel de Valence (Drôme) des faux airs de villa ? Ou la bonne humeur qu'il y règne ? En cette fin septembre, il flotterait presque un air de vacances sur le chantier un peu hors norme que pilote ici l'entreprise solidaire Dorémi.

L'heure est à la pose de la membrane d'étanchéité à l'air. Une des étapes importantes de la rénovation thermique complète qui va permettre de transformer une « passoire énergétique » des années 1960 en un logement confortable, aux normes BBC-rénovation, qui signalent des performances proches de celles du neuf. La propriétaire, Edwige Flour, a encore un peu de mal à y croire : « Nous rêvions d'une maison, mais nous ne pensions pas pouvoir nous la payer. Mon conjoint termine ses études, et nous n'avons qu'un salaire », explique la professeure d'anglais, mère de trois enfants.

Après avoir renoncé à « faire construire », le couple a déniché cette maison de 132 mètres carrés, pleine de potentiel... à condition de tout refaire. Un « projet un peu fou », que les 30 000 euros mis de côté pour les travaux ne suffisaient pas à concrétiser. Jusqu'à ce que l'Association départementale information logement (ADIL) lui souffle le nom du Dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles (Dorémi).

Le bras armé opérationnel de négaWatt

Cette entreprise solidaire d'utilité sociale a été créée par l'Institut négaWatt. Sa mission : développer sa méthode de rénovation énergétique complète et performante « accessible à tous », concoctée dès 2012 avec Enertech et Biovallée. « Tous les dispositifs publics incitent à mener les travaux par étapes. C'est une erreur, car ils ne permettent pas d'isoler correctement. Au contraire, nous parvenons à sortir durablement les gens de la précarité énergétique, grâce à une division par quatre à huit de la facture de chauffage, les économies réalisées permettant de rembourser les éventuelles mensualités de prêt qui finance les travaux », explique Vincent Legrand, directeur général de Dorémi et gérant de l'Institut négaWatt.

