Grâce à de nouveaux investisseurs, Vinted désormais valorisé à 5 milliards d'euros

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La plateforme lituanienne de vente d'articles de seconde main Vinted est désormais valorisée à 5 milliards d'euros, à la suite d'une cession d'actions à de nouveaux investisseurs, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Vinted a cédé pour 340 millions d'euros d'actions auprès de plusieurs fonds d'investissement, en particulier TPG et Hedosophia.

Cette opération porte "sa valorisation à 5 milliards d'euros", s'est félicité le géant lituanien.

"Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs qui ont l'expérience nécessaire pour nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance, tout en continuant à bénéficier de l'expertise de nos partenaires financiers historiques", a déclaré Thomas Plantenga, PDG de Vinted.

En 2023, l'entreprise est devenue rentable pour la première fois et "a enregistré une croissance de 61% de son chiffre d'affaires", selon le communiqué.

"Lors de son dernier tour de financement en 2021, Vinted a été évaluée à 3,5 milliards d'euros", rappelle la plateforme. "L’entreprise a depuis multiplié par plus de 3,5 la valeur brute de ses marchandises (VBM)", s'est-elle réjouie.

Fondé en Lituanie en 2008 et employant désormais plus de 2.000 personnes, Vinted est présente sur 22 marchés européens, dont la Finlande, la Grèce et la Croatie où elle s'est implantée l'année dernière.