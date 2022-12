Grâce à cet homme, l'Argentine a voyagé avec 2630 kilos de viande

En Argentine, faire un asado est une affaire sérieuse. La sélection est donc partie au Qatar avec ses propres parrilla (grils) fabriqués artisanalement par Julian Lanzillota, un homme qui ne badine pas avec la cuisson des steaks. Rencontre.

Depuis sa plus tendre enfance, Julian Lanzillota aime jouer avec le feu. Dans son groupe d'amis, cet ancien rugbyman de 38 ans a toujours été la personne chargée de s'assurer que les braises soient à température parfaite pour préparer l'. Passionné de gastronomie et bricoleur à ses heures perdues, Julian décide en 2018 de fabriquer sa propre. Huit mois de travail de soudure et de ferronnerie plus tard, le puriste dispose de l'instrument parfait pour faire griller sa viande. Séduits, ses amis du club de rugby Mariano Moreno lui demandent d'en construire un autre pour les troisièmes mi-temps du club. Un jour, après un match, il voit une centaine de personnes rassemblées autour de l'(la personne chargée de faire griller la viande), qui prennent en photo sa création. Julian se dit alors qu'il a fabriqué quelque chose de grand et que ce qui n'était qu'un hobby pourrait devenir un métier à temps plein.