GPA : la cour d'appel de Rennes valide la transcription complète des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger

C'est une première en France. Trois arrêts, rendus par la cour d'appel de Rennes, révélés ce jeudi mais publiés lundi, ont confirmé la validité de l'acte d'état civil étranger à l'égard du « parent d'intention » dans le cadre d'une naissance par mère porteuse, hors des frontières de l'Hexagone.Les juges ont évalué si le recours possible à l'adoption était conciliable, « dans le cas particulier », avec la nécessité d'assurer « une sécurité juridique suffisante à ces enfants qui ne doivent pas être discriminés au seul regard de leur mode de conception ».C'est « une belle victoire » pour les trois familles françaises, défendues par Maître Caroline Mecary, dont l'enfant né par GPA va ainsi voir sa filiation établie à l'étranger reconnue par la France conformément aux règles du droit international privé.« La Cour d'appel a fait prévaloir l'intérêt de l'enfant sur la défense de l'interdit de la GPA. Elle a fait un choix juste que les politiques ont été incapables de faire durant ces 20 dernières années » a déclaré Caroline Mecary contactée par le Parisien. « C'est la victoire des enfants, mais on n'a pas pour autant légalisé la GPA en France » rappelle l'auteure de « GPA données et plaidoyers » (Dalloz).« Cela ne change rien sur le fait qu'elle soit interdite en France. Cela permet juste de reconnaître les enfants nés à l'étranger » précise encore l'avocate. « En l'absence de choix politique clair, heureusement qu'il y a des juges qui ont fini par comprendre qu'il fallait prendre une décision dans le sens de l'intérêt de l'enfant » conclut Caroline Mecary.Dans le sens de la Cour de cassationC'est une première, après que la Cour de cassation a le 4 octobre dernier, jugé qu'il fallait accepter la transcription totale des actes d'état-civil pour les jumelles Mennesson, après plus de 15 ans de procédure. La Cour d'appel de Rennes a ...