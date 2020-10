Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP Teruel : Nakagami en pole, Zarco et Quartararo en deuxième ligne Reuters • 24/10/2020 à 16:29









GP Teruel : Nakagami en pole, Zarco et Quartararo en deuxième ligne par Adonis Vesin (iDalgo) Week-end XXL pour Takaaki Nakagami ! Le Japonais est sur un nuage depuis la prolongation de son contrat de plusieurs saisons. Le pilote Honda a terminé toutes les séances de la semaine aux deux premières places. Il arrache finalement la première pole position de sa carrière, en 1'46.882, sur ce Grand Prix de Teruel. Il devance Franco Morbidelli (Yamaha) et Alex Rins (Suzuki). Johann Zarco (Ducati, 1'47.297) et Fabio Quartararo (Yamaha, 1'47.326) partiront de la deuxième ligne, respectivement en cinquième et sixième position. Les Tricolores n'ont toutefois pas brillé lors du travail du rythme de course. Rendez-vous ce dimanche à 13 h pour le départ du onzième Grand Prix de la saison.

