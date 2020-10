Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP du Portugal : Lewis Hamilton seul au monde Reuters • 25/10/2020 à 15:53









GP du Portugal : Lewis Hamilton seul au monde par Florian Burgaud (iDalgo) Cette fois, Lewis Hamilton est tout seul en haut de la hiérarchie. Seul au monde au sommet de la Formule 1 avec 92 victoires, soit une de plus que le Kaiser Michael Schumacher. Comme un symbole, il y avait pas mal de monde dans les tribunes du circuit de Portimao pour saluer l'exploit du pilote Britannique au volant d'une Flèche Noire encore une fois intraitable. Parti en pole position de ce Grand Prix du Portugal, il s'impose devant son équipier Valtteri Bottas et Max Verstappen, comme souvent cette année. Derrière, on retrouve Charles Leclerc et un Pierre Gasly impressionnant. Esteban Ocon, huitième, marque également des points tout comme Sebastian Vettel, dixième. Romain Grosjean, au volant de sa Haas, est seizième. Prochain rendez-vous dès le week-end prochain à Imola pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne disputé sur seulement deux jours.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.