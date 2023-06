GP du Canada: insubmersible, Verstappen domine des qualifications animées

Le Néerlandais Max Verstappen lors des qualifications du GP du Canada, le 17 juin 2023 à Montréal ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige: rien ne semble pouvoir arrêter Max Verstappen et sa Red Bull ! Dans des conditions compliquées, le Néerlandais a décroché une nouvelle pole position et sera le grand favori du GP du Canada de Formule 1 dimanche.

Le double champion du monde en titre a su se jouer des conditions climatiques changeantes pour enregistrer la 25e pole position de sa carrière, la cinquième sur huit possibles cette saison.

"C'était un peu compliqué à certains endroits du circuit mais on a fait les bons choix au bon moment. Je suis très heureux d'être en pole position. J'aime piloter sous la pluie", a-t-il expliqué.

Après une journée mitigée vendredi, où il n'avait réalisé que le sixième temps de la deuxième séance d'essais libres, Verstappen avait déjà redressé la barre samedi midi en se montrant le plus rapide lors de la troisième séance disputée sous la pluie.

Et il a confirmé lors de qualifications pourtant piégeuses qui se sont disputées sur une piste d'abord mouillée, puis sèche, et même détrempée en fin de session. S'il y a eu de nombreuses surprises et pénalités, le Néerlandais ne s'est pas fait avoir, au contraire de plusieurs autres pilotes.

- Gasly en colère -

Dès la Q1, c'est le Français Pierre Gasly, quatrième des qualifications lors du dernier Grand Prix à Barcelone, qui a été éliminé en réalisant seulement le 17e temps. Mais le Tricolore a été gêné par la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz (finalement pénalisé de trois places sur la grille par les commissaires) et a laissé éclater sa colère.

"Je suis absolument dégoûté de cette qualif'. C'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé devant moi avec Carlos. C'est pas la première fois que cela arrive avec lui. Cela a bien marché tout le weekend et cela nous ruine la qualif'. Je suis juste écoeuré", a déploré Gasly, qui gagne toutefois deux places sur la grille après des sanction infligées au Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et au Canadien Lance Stroll (Aston Martin).

En Q2, alors que les premières gouttes de pluie étaient de retour sur l'Ile Notre-Dame, c'est le Thaïlandais Alex Albon (Williams) qui a été le plus rapide à la surprise générale, devant Verstappen.

Dans le même temps, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) ont pris la porte en réalisant les 11e et 12e chronos, tout comme Stroll, le local de l'étape, seulement 13e. Mais le Canadien partira en 16e position après avoir été sanctionné pour avoir gêné le Français Esteban Ocon (Alpine).

"On aura une discussion mais cela reste à l'intérieur du team. Il y a d'autres pilotes qui ont fait la même chose que ce que j'ai demandé et ils sont passés en Q3. Cela crée de la frustration et maintenant il faut qu'on soit meilleurs que ça. J'espère que je serai un peu plus écouté à l'avenir", a lâché Leclerc, dépité, mais qui partira finalement 10e après la pénalité infligée à son coéquipier.

- Alonso finalement deuxième -

La Q3, qui a débuté sous une pluie fine, a été interrompue au bout de quatre minutes par un drapeau rouge après une sortie de piste de l'Australien Oscar Piastri (McLaren). Une fois sa monoplace évacuée, elle a pu reprendre mais sous une pluie battante et aucun pilote n'a alors été en mesure d'améliorer son chrono.

La grosse surprise est venue de Nico Hülkenberg qui a décroché le deuxième temps avec sa modeste Haas quelques secondes avant le drapeau rouge. Mais l'Allemand a lui aussi été pénalisé de trois places sur la grille pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge.

C'est donc Fernando Alonso qui s'élancera en première ligne aux côtés de Verstappen. Le vétéran espagnol, qui visera dimanche un sixième podium en huit courses en 2023, a mis du baume au coeur des milliers de fans d'Aston Martin qui ont bravé la pluie pour l'acclamer.

La deuxième ligne sera occupée par le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et son compatriote et coéquipier George Russell, confirmant le renouveau de Mercedes depuis quelques semaines. Hülkenberg débutera la course en cinquième position, juste devant Ocon.

"On partait avec un train de pneus neufs en moins donc honnêtement on peut être super fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui surtout après n’avoir fait que 14 tours en essais libres. Des placements, des choix de pneus au bon moment, tout s'est super bien passé", s'est félicité le Normand.

Lando Norris (McLaren) pointe au septième rang devant Sainz, qui a réalisé le 8e temps mais qui partira finalement 11e derrière Piastri, Albon et Leclerc.