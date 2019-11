GP du Brésil : Pierre Gasly, premier Français sur un podium de F1 depuis 2015, termine deuxième

Pierre Gasly (Toro Rosso) a pris la deuxième place du Grand Prix du Brésil, derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), devenant ainsi le premier Français à accéder au podium de la F1 depuis 2015. Cette année-là, Romain Grosjean (Lotus) avait fini dans les trois premières places à dix reprises, sans réussir à l'emporter.Ce dimanche, Pierre Gasly était parti en 6ème position, après être arrivé 7ème aux qualifications. Sa performance lui permet aujourd'hui d'être le plus jeune Français de l'histoire de la F1 à monter sur le podium. Le précédent record de précocité, 25 ans, était détenu par Jean Alesi.Au terme de la course, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé officieusement troisième, mais il a écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir causé un accrochage avec le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) dans les derniers tours. Cette pénalité le fait reculer de la 3ème à la 7ème place du classement de la course et offre à l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), remonté de la dernière place sur la grille après une panne en qualifications, son premier podium en F1.Rétrogradé en aoûtLe suspense a duré jusqu'au bout, Gasly se détachant de Hamilton seulement au cours des dernières secondes. « J'ai demandé aux ingénieurs : donnez-moi tout ce que vous pouvez du moteur, et ils ont tout sorti du moteur. Sans les énormes progrès réalisés par Honda, ça n'aurait pas pu être possible », a déclaré Pierre Gasly à l'arrivée. D'un tempérament très travailleur, Pierre Gasly a démarré la compétition à neuf ans, ce qui ne l'a pas empêché d'empocher son bac, ce qui n'est pas si fréquent chez les pilotes.Avant ses sept ans, il faisait déjà des tours de mini-kart sur le circuit Lucien Lebret, à Anneville-Ambourville, en Seine-Maritime. Son grand-père Jean, sa grand-mère Évelyne et son père Jean-Jacques ont tous été des champions de karting...