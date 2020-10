Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Teruel : nouvelle mauvaise opération pour Fabio Quartararo Reuters • 25/10/2020 à 15:09









GP de Teruel : nouvelle mauvaise opération pour Fabio Quartararo par Florian Burgaud (iDalgo) Les deux semaines passées en Aragon, sur le circuit du Motorland, ont été des plus compliquées pour le Français Fabio Quartararo. Arrivé sur place en tête du Championnat du monde de MotoGP, le Niçois n'est pas entré dans les points dimanche dernier lors du Grand Prix d'Aragon avant de terminer à la huitième place en ce début d'après-midi pour le compte du Grand Prix de Teruel. Si c'est son équipier Franco Morbidelli qui s'est imposé devant Alex Rins, Joan Mir, leader du général, creuse son avance qui s'élève, avant les trois dernières courses, à 14 points. Ils sont maintenant six à pouvoir espérer accrocher un titre mondial à leur palmarès au terme de la saison puisque Maverick Vinales est à 19 points, Franco Morbidelli à 25, Andrea Dovizioso à 28 et Alex Rins à 32. Dans deux semaines, les fous de la vitesse se retrouveront à Valence.

