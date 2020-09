Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Saint-Marin : Maverick Viñales signe la pole en battant le record du circuit de Misano Reuters • 12/09/2020 à 15:16









GP de Saint-Marin : Maverick Viñales signe la pole en battant le record du circuit de Misano par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche à 14 heures, c'est l'Espagnol Maverick Viñales qui partira en pole position du Grand Prix de Saint-Marin disputé sur le circuit Marco Simoncelli de Misano. En signant le chrono canon de 1:31.411, il explose le record de la piste, jusque-là détenu, depuis 2018, par son compatriote Jorge Lorenzo. Franco Morbidelli et Fabio Quartararo complètent la première ligne tandis que Valentino Rossi, brillant vainqueur des Essais Libres 3 du matin, est quatrième. Johann Zarco s'élancera de la dixième place juste derrière Andrea Dovizioso, deuxième du classement général à trois points de Quartararo.

