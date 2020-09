Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Saint-Marin : le meilleur chrono de la journée pour Fabio Quartararo Reuters • 11/09/2020 à 15:38









GP de Saint-Marin : le meilleur chrono de la journée pour Fabio Quartararo par Florian Burgaud (iDalgo) Il est de retour, pour leur jouer un mauvais tour. Après un triptyque aoûtien austro-tchèque très compliqué pour sa Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, toujours leader du classement général 3 points devant Andrea Dovizioso (Ducati), a renoué avec les sommets du classement, comme toutes les montures japonaises, lors des deux premières séances d'Essais Libres du vendredi. Le matin, c'est Maverick Viñales, son futur coéquipier dans l'écurie officielle, qui avait signé le meilleur chrono, en 1:32.198. L'après-midi, dans la chaleur de Misano et dans des conditions comparables à celles de la course, c'est le Niçois, en 1:32.189, qui est allé chercher le meilleur chrono absolu de la journée. Johann Zarco, lui, au guidon de sa Ducati, est quatorzième. Rappelons que Marc Marquez, toujours blessé à l'humérus, est une nouvelle fois forfait.

