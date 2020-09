Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Russie : Valtteri Bottas s'impose dans le parc olympique de Sotchi Reuters • 27/09/2020 à 15:06









GP de Russie : Valtteri Bottas s'impose dans le parc olympique de Sotchi par Florian Burgaud (iDalgo) « Ne jamais lâcher. » C'est par ces mots que le pilote finlandais de Mercedes Valtteri Bottas a qualifié, depuis sa monoplace, sa victoire obtenue ce dimanche après-midi sur le circuit russe de Sotchi. Parti de la troisième place, le coéquipier d'un Lewis Hamilton en chasse du record de victoires de Michael Schumacher en F1 (91), a d'abord profité de l'aspiration du Britannique au départ, puis d'une nouvelle erreur du futur septuple champion du monde. L'ancien pilote McLaren a effectivement réalisé, quelques minutes avant le départ réel, une procédure de départ hors du cadre légal et a été pénalisé de 10 secondes par les commissaires. Pénalité fatale pour ses ambitions de victoire. C'est donc Bottas qui s'impose devant l'inévitable Max Verstappen et Hamilton. Deux Français entrent dans les points : Esteban Ocon est septième au volant de sa Renault et Pierre Gasly neuvième dans son Alpha Tauri. Le prochain Grand Prix aura lieu dans deux semaines au Nürburgring.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.