Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de République Tchèque : Quartararo signe le meilleur chrono du jour Reuters • 07/08/2020 à 15:26









par Florian Burgaud (iDalgo) Il s'est énervé. Une fois, deux fois, trois fois. Puis est rentré dans son box pour effectuer des réglages et changer de pneu arrière, passant du hard au soft, plus rapide. Pour se rassurer, le Niçois Fabio Quartararo a posé un temps. Un gros temps pour remporter les Essais Libres 2 du Grand Prix de République Tchèque disputé sur le long et tortueux circuit de Brno et ainsi signer le meilleur chrono du jour devant son coéquipier Franco Morbidelli. Se rassurer ? Oui, parce qu'avant cela, le Français, double vainqueur à Jerez pour débuter la saison, avait dû composer avec une piste dégradée (pas de nouveau bitume depuis 2008 !) et très chaude qui se dérobait sous ses roues, d'où son énervement. Finalement il l'emporte mais il va devoir effectuer des réglages pour être performant sur la durée de la course. Johann Zarco, l'autre tricolore de la catégorie reine, termine quatrième des deux séances du jour, validant ses progrès au guidon de la Ducati engagé par le team indépendant Avintia. Vu les écarts minimes entre les pilotes, la qualification de samedi s'annonce folle.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.