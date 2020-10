Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de l'Eifel : Lewis Hamilton égale Michael Schumacher Reuters • 11/10/2020 à 16:31









GP de l'Eifel : Lewis Hamilton égale Michael Schumacher par Florian Burgaud (iDalgo) Une course pour l'Histoire. Ce dimanche, comme il y a deux semaines en Russie, Lewis Hamilton pouvait, en gagnant, remporter son 91e Grand Prix de Formule 1 et, ainsi, égaler le légendaire record de Michael Schumacher. Sur la piste du Nürburgring, dans le massif de l'Eifel, il a réalisé cette prouesse en profitant, notamment, de l'abandon de son équipier Valtteri Bottas et en résistant, aussi, à la pression de Max Verstappen. Derrière, l'Australien Daniel Ricciardo offre son premier podium à Renault depuis le Grand Prix de Malaisie 2011 tandis que Nico Hülkenberg, le remplaçant d'un Lance Stroll souffrant, remonte douze places pour terminer huitième. Du côté des Français, si Esteban Ocon a dû abandonner, Pierre Gasly, sixième, et Romain Grosjean, neuvième, sont dans les points. Dans deux semaines, le paddock se déplace à Portimão pour le premier Grand Prix du Portugal disputé sur la piste située en Algarve.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.