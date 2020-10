Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de l'Eifel : le brouillard empêche les monoplaces de prendre la piste Reuters • 09/10/2020 à 17:37









GP de l'Eifel : le brouillard empêche les monoplaces de prendre la piste par Florian Burgaud (iDalgo) En trois heures de temps, aucune monoplace n'a pu sortir de la pit lane du circuit du Nürburgring, qui accueille un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois depuis 2013. S'il faisait extrêmement froid (2°C sont annoncés ce samedi au petit matin) et si la pluie est tombée drue toute la journée sur le massif de l'Eifel, c'est le brouillard persistant qui a empêché la tenue des deux premières séances d'Essais Libres. Les hélicoptères médicaux ne pouvant rejoindre l'hôpital le plus proche à cause des conditions climatiques, il a été décidé par le jury des commissaires de ne pas laisser partir les 20 pilotes. Les grands débuts en F1 de Mick Schumacher, le fils de, sont donc reportés. Ce samedi, les EL3 sont programmés à midi avant les Qualifications à partir de 15 heures. Normalement, la piste sera sèche.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.