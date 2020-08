Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Grande-Bretagne : une pole record pour Lewis Hamilton Reuters • 01/08/2020 à 17:31









GP de Grande-Bretagne : une pole record pour Lewis Hamilton par Florian Burgaud (iDalgo) 1:24.303. C'est dans ce chrono canon que le Britannique Lewis Hamilton, au volant de sa supersonique Mercedes W11, a décroché sa 91e pole position en carrière. C'est sa septième, un record, sur la piste de Silverstone, le temple de la vitesse dans le monde de la Formule 1. Discret vendredi et derrière Valtteri Bottas en début de journée ce samedi, le sextuple champion du monde a mis les gaz à partir de la Q2 pour s'offrir la première position en explosant le record du circuit de plus de sept dixièmes. Bottas partira deuxième juste devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Esteban Ocon s'élancera 9e, Pierre Gasly 11e et Romain Grojsean 19e. Nico Hülkenberg, qui remplace Sergio Pérez, positif au coronavirus, chez Racing Point, est 13e.

