GP de Grande-Bretagne : le retour de Nico Hülkenberg par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi, jour d'essais libres 1 et 2 sur le circuit de Silverstone, a surtout été marqué par le retour de l'Allemand Nico Hülkenberg dans le paddock de la Formule 1. Remercié par Renault en fin d'année dernière pour laisser la place à Esteban Ocon, il se retrouve au volant de l'ultra rapide Racing Point en remplacement de Sergio Pérez, positif au coronavirus et forfait ce week-end. Sur les trois heures de roulage, il a parcouru 51 tours et signé des performances solides, dans le top 10. Concernant les meilleurs chronos, ils reviennent à Max Verstappen (Red Bull) le matin et à Lance Stroll (Red Bull) dans la fournaise de l'après-midi. Les Mercedes sont restées discrètes mais le samedi intéresse beaucoup plus les Flèches d'Argent que le vendredi. Ce samedi, justement, les températures auront chuté pour les qualifications, qui promettent d'être spectaculaires sur le tracé le plus rapide de la planète...

