GP de Catalogne : Franco Morbidelli meilleur chrono de la journée, Johann Zarco en pleine forme par Florian Burgaud (iDalgo) Pour le troisième week-end consécutif, la caravane de la MotoGP est sur le pont. Après deux courses disputées sur le circuit Marco Simoncelli de Misano, en Italie, c'est le tracé barcelonais de Montmelo qui accueille, ce week-end, un Grand Prix du championnat du monde de vitesse. Lors de cette première journée d'Essais Libres, ce sont les Yamaha Petronas qui ont dominé. Le matin, Fabio Quartararo, en 1:40.431, signait le meilleur chrono et l'après-midi, Franco Morbidelli, son coéquipier, bouclait un tour en 1:39.789, soit un dixième moins rapide que le record absolu de la piste datant de 2018 et réalisé par Jorge Lorenzo sur Ducati. Le Français Johann Zarco, en 1:39.898, est deuxième du classement combiné de la journée devant Brad Binder, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Joan Mir, Pol Espargaro, Alex Marquez et Valentino Rossi. La course à la pole risque d'être incroyable à suivre ce samedi après-midi.

