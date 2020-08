Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP de Belgique : nouvelle victoire pour Lewis Hamilton, les Renault en pleine forme Reuters • 30/08/2020 à 19:21









GP de Belgique : nouvelle victoire pour Lewis Hamilton, les Renault en pleine forme par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche, le Grand Prix de Belgique, disputé dans le magnifique cadre du circuit de Spa-Francorchamps, a réussi, comme d'habitude depuis le début de la saison, aux monoplaces Mercedes. Lewis Hamilton, parti en pole devant son coéquipier Valtteri Bottas, a bouclé les 44 tours en tête pour s'offrir une 89e victoire dans la catégorie. Derrière, on retrouve Bottas et Max Verstappen (Red Bull). Au pied du podium, les Renault, enfin performantes le dimanche, s'offrent de gros points : Daniel Ricciardo est quatrième juste devant le Français Esteban Ocon, qui a doublé Alexander Albon dans les ultimes boucles. Pierre Gasly (AlphaTauri) termine huitième et Romain Grosjean (Haas) quinzième. Enfin, les Ferrari, si performantes dans les Ardennes l'année dernière, terminent hors des points : Sebastian Vettel est treizième et Charles Leclerc quatorzième. La semaine prochaine, les pilotes se retrouveront à Monza, en Italie.

