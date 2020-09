Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Italie : les Mercedes sur une autre planète à Monza Reuters • 05/09/2020 à 16:29









GP d'Italie : les Mercedes sur une autre planète à Monza par Florian Burgaud (iDalgo) Il va falloir trouver de nouveaux superlatifs pour qualifier les performances des monoplaces W11 de l'écurie Mercedes. Ce samedi après-midi, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, malgré la fin du party mode qui avantageait grandement la cavalerie allemande, ont signé une qualification incroyable sur le circuit de Monza. En battant le record de la piste transalpine, la plus rapide de la planète, à trois reprises, ils ont une nouvelle fois repoussé les limites au volant d'une voiture tout simplement parfaite. Et à la fin c'est Lewis Hamilton, en 1:18.887, qui a décroché la pole : sa 94e en carrière, la 7e à Monza et la 6e de la saison, soit plus que sur la totalité de l'année dernière. Bottas échoue à 69 millièmes tandis que Carlos Sainz et Sergio Pérez complètent la deuxième ligne devant Max Verstappen. Déception pour les Renault avec un Daniel Ricciardo 7e et un Esteban Ocon 12e. Pierre Gasly signe une nouvelle Q3 et partira 10e. Enfin, les Ferrari signent leur pire qualification à Monza avec Charles Leclerc 13e et Sebastian Vettel 17e et incapable de passer la Q1. Le départ de la course dominicale sera donné à 15h10.

