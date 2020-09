Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Italie : les Mercedes dominatrices à Monza Reuters • 04/09/2020 à 16:54









GP d'Italie : les Mercedes dominatrices à Monza par Florian Burgaud (iDalgo) Si depuis le début de l'année l'écurie Mercedes se désintéressait quelque peu des Essais Libres du vendredi pour se concentrer sur la séance qualificative du samedi, les Flèches d'Argent ont revu leur stratégie à Monza. Dans le Temple de la Vitesse, où l'interdiction du mode qualification entrera en vigueur ce samedi, ils ont mis les points sur les i et les barres sur les t dès le vendredi matin : Valtteri Bottas signait le meilleur chrono (1:20.703) deux dixièmes devant Lewis Hamilton, laissant le reste des pilotes, dont Max Verstappen (Red Bull) victime d'un tête à queue, à presque une seconde. L'après-midi ? Rebelote mais avec un Lewis Hamilton triomphant (1:20.191) devant son coéquipier. Par ailleurs, Pierre Gasly (AlphaTauri) réalisait une magnifique journée, terminant sixième et quatrième.

