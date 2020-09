Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Emilie-Romagne : Maverick Viñales récidive après une erreur de Pecco Bagnaia Reuters • 19/09/2020 à 15:47









GP d'Emilie-Romagne : Maverick Viñales récidive après une erreur de Pecco Bagnaia par Florian Burgaud (iDalgo) Cette pole position aurait dû revenir à Francesco Bagnaia. Sur sa lancée de séances d'essais libres 3 et 4 dominées avec le record du circuit Marco Simoncelli de Misano, le pilote Ducati avait signé un incroyable 1:30.973, devenant le premier homme à passer sous la barre des 1:31. Malheureusement pour lui, il est sorti trop large dans l'ultime courbe et son temps a été annulé, le reléguant à la cinquième place. C'est donc l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha), en 1:31.077 qui partira en pole position ce dimanche, comme la semaine dernière. L'Australien Jack Miller et le Français Fabio Quartararo complètent la première ligne. Johann Zarco, qui a chuté, est quatorzième tandis qu'Andrea Dovizioso, leader du classement général, est dixième.

