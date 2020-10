Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Aragon : Vinales et Yamaha dominent la première journée Reuters • 16/10/2020 à 15:40









GP d'Aragon : Vinales et Yamaha dominent la première journée par Adonis Vesin (iDalgo) On disait le week-end promis aux Ducati. Yamaha a frappé fort avec ses deux triplés. Maverick Vinales a été le plus rapide lors des essais libres 1, décalés d'une demi-heure à cause du froid, puis lors de la deuxième séance (1'47.771). Le leader du classement général Fabio Quartararo termine avec le deuxième temps (1'48.020) devant Franco Morbidelli (1'48.218). Valentino Rossi, positif au Covid, n'est pas présent ce week-end : le quatrième bolide japonais est resté à l'arrêt. Le Français Johann Zarco, onzième (1'48.906), a été le pilote Ducati le mieux classé. Ce samedi, le départ de la dernière séance d'essais libres a été décalé à 10 h 25. Le Top 10, directement qualifié en Q2, ne devrait toutefois guère changer.

