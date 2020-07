Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Andalousie : la balade de Fabio Quartararo Reuters • 26/07/2020 à 15:07









GP d'Andalousie : la balade de Fabio Quartararo par Florian Burgaud (iDalgo) Depuis deux semaines, le pilote français Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) est dans son jardin sur le circuit Angel-Nieto de Jerez. Dimanche dernier, il s'imposait après les erreurs de Marc Marquez, dont l'humérus droit s'est brisé. Ce dimanche, il s'est tout simplement baladé en Andalousie. Jamais inquiété, il a pris son rythme, tournant très régulièrement en 1:38, et prenant très vite une marge monstrueuse sur ses concurrents. Deux autres Yamaha remplissent le podium : Maverick Viñales et la légende Valentino Rossi. Avec cette victoire de patron, Fabio Quartararo devient le premier Français à remporter deux courses en catégorie reine. En réalisant un début de saison parfait, et avec les déboires de Marc Marquez, le Niçois se pose en immense favori pour le titre de champion du monde. Johann Zarco termine neuvième. En Moto2, Enea Bastianini s'impose tout comme Tatsuki Suzuki en Moto3 et Dominique Aegerter en MotoE. Suite de la saison dans deux semaines à Brno, en République Tchèque.

