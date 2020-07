Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Andalousie : Johann Zarco très en vue Reuters • 24/07/2020 à 15:38









GP d'Andalousie : Johann Zarco très en vue par Florian Burgaud (iDalgo) On prend les mêmes et on recommence ! Comme la semaine dernière, les meilleurs pilotes de la planète se retrouvent sur le circuit Angel-Nieto de Jerez pour disputer le deuxième Grand Prix de l'année 2020, si particulière en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que Marc Marquez, déclaré apte par les médecins malgré une opération à l'humérus droit mardi, se reposait, les deux premières séances d'Essais Libres ont eu lieu ce vendredi. La première a été dominé par les Yamaha de Maverick Viñales et de Valentino Rossi, la seconde par la Honda de Takaaki Nakagami. Johann Zarco, très bon sur sa Ducati, s'est classé deuxième l'après-midi tandis que Fabio Quartararo, en total contrôle, a testé différentes stratégies en vue de la course dominicale. Demain, c'est jour de qualifications et nuls doutes que le Niçois sortira du bois à ce moment-là.

