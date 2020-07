Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GP d'Andalousie : Fabio Quartararo remet ça, Marc Marquez forfait Reuters • 25/07/2020 à 16:07









GP d'Andalousie : Fabio Quartararo remet ça, Marc Marquez forfait par Florian Burgaud (iDalgo) Le pilote niçois Fabio Quartararo est le roi de la qualification ! Comme il y a une semaine, le Français décroche la pole position sur le circuit Angel-Nieto de Jerez. Mais, cette fois, il n'y a pas eu de record de la piste andalouse à la clé : Maverick Viñales lui avait chipé le matin, dans des conditions idéales, lors des EL3 ! L'après-midi, Quartararo a sorti un chrono de 1:37.007 lors de sa deuxième tentative, temps battu sur le gong par son concurrent espagnol. Seulement, celui-ci était sorti des limites de la piste, offrant une deuxième pole de suite à son futur coéquipier. Johann Zarco partira quinzième tandis que Marc Marquez, trop handicapé par son opération de l'humérus droit, ne prendra pas le départ. Il a pourtant tenté le coup, roulant une bonne vingtaine de tours tout au long de la journée. Finalement, la douleur était trop forte. Même pour Marc Marquez qui a maintenant le regarde tourné vers Brno (République Tchèque).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.