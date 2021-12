GP d'Abou Dhabi: la pole bien aspirée de Verstappen

Encore une surprise ! On attendait Lewis Hamilton (Mercedes), 2e des qualifications, c'est Max Verstappen (Red Bull), son rival à égalité en tête du Championnat du monde de F1, qui sera en pole du dernier GP de la saison à Abou Dhabi dimanche. A la clé pour le Néerlandais de 24 ans, un premier titre de champion du monde et, pour le Britannique de 36 ans, un huitième sacre et un record, avec une couronne de plus que l'Allemand Michael Schumacher.

L'équation qui permettra de les départager s'écrit ainsi: celui qui marquera le plus de points sera champion mais, si les deux terminent à égalité, Verstappen sera titré grâce à son plus grand nombre de victoires cette saison (9 contre 8).

Pour finir avec le même nombre de points, il faudrait que l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, ajoutant ainsi deux unités chacun à leur total de 369,5 points, ou qu'aucun n'en inscrive, en terminant hors du Top 10 ou en abandonnant.

Or, au vu de leurs affrontements de plus en plus rugueux, un accrochage n'est pas à exclure, même si, du côté de Red Bull, on assure ne pas vouloir vaincre ainsi.

Chez les constructeurs aussi, le titre se jouera au coucher du soleil dimanche, à 17h00 locales (14h00 françaises, GMT +1), entre les écuries allemande et autrichienne. Mercedes a ici l'avantage avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles.

Red Bull dans le vent

Relégué à 371/1000 de Verstappen

... Lire la suite sur LePoint.fr