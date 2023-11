Govou : « Ça fait des années que Lyon se laisse aller »

Légende de l’Olympique lyonnais, Sidney Govou ne manque pas une miette de l’actualité de son club, frappé par les évènements survenus lors de l'OM-OL reporté dimanche dernier et par un début de saison catastrophique. L’occasion pour l'ancien international français de dresser un bilan qui laisse craindre le pire pour les Gones.

Vous avez réagi sur Twitter après les incidents survenus en amont du match OM-OL, finalement reporté. Qu’avez-vous pensé quand vous avez vu les images ?

C’est déplorable, horrible, scandaleux. Je ne sais même pas comment le qualifier. Le football, c’est de la joie, et quand tu vois ça, tu te dis : « Merde, on a raté quelque chose. » On a laissé faire les choses. Après, tout le monde va dire : « Ce n’est pas ma faute, c’est celle d’untel ou untel. » Je pense qu’on arrive à une situation où il faut que ça évolue, que tout le monde parle et se réunisse. Il faut arrêter de faire comme si ces problèmes n’existaient pas.…

Propos recueillis par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com