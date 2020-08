Govou : "Après mon doublé contre le Bayern, j'ai acheté une 206 CC"

Qualifié en demi-finales de la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais s'apprête à affronter le Bayern Munich. Le 6 mars 2001, les deux équipes croisaient déjà le fer en C1 lors d'un match devenu référence pour l'OL, où Sidney Govou avait endossé le costume du héros. Entretien avec l'ancien Gone depuis Le Puy-en-Velay, chez un "pote d'enfance".

"Nous n'avons pas réfléchi. Nous n'étions certainement pas les meilleurs individuellement, mais collectivement, on pouvait se tuer les uns pour les autres."

À l'époque, c'était la Ligue des champions avec deux phases de poules. Et à partir de la deuxième poule, tu pouvais être certain que c'était du lourd. C'est vraiment le match qui nous a fait exister à l'échelle européenne. Après ce match, tout est devenu différent : les adversaires nous regardaient d'une autre manière, car nous avions obtenu une forme de notoriété. Nous avons pris conscience que nous étions une équipe capable de tout à partir du moment où l'intensité collective était au rendez-vous.De manière très égoïste, j'ai senti que c'était mon heure. Steve Marlet était suspendu, Tony Vairelles était blessé... Jacquotest venu le jour du match pour me dire que j'allais démarrer en tant que titulaire. C'était ma première titularisation en C1. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup autour du football, mais pendant les matchs, je ne réfléchis pas. Je fais ce que je sais faire, comme si j'étais en train de jouer avec mes potes. C'est exactement ce que m'a demandé le coach, donc c'était parfait. Santini, ce n'est vraiment pas le genre de personne à te coller la pression. Notre relation était particulière, car c'est grâce à lui que j'ai pu démarrer en équipe première.On ne se posait pas la question de savoir que c'était le Bayern en face et qu'ils avaient tel ou tel joueur, il y avait une forme d'insouciance. On s'entraînait tous les jours comme eux, on avait nos chances comme eux. Nous étions centrés sur nous-mêmes, et l'objectif était de gagner pour survivre. Ce que l'on