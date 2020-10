Gouverner la France ce n'est pas faire "que des pistes cyclables" : Stéphane Le Foll réagit à la possible candidature d'Anne Hidalgo en 2022

L'ancien ministre a insisté mercredi matin sur Sud Radio sur la nécessité d'avoir "un projet qui s'adresse à une majorité de Françaises et de Français" en vue de 2022.

Le maire PS du Mans et ancien ministre Stéphane Le Foll, le 29 novembre 2010, au Mans. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

A un moins de deux ans de la présidentielle de 2022, tout le monde s'interroge : quel candidat pourrait faire gagner la gauche, très désunie depuis 2017 ? Selon un sondage Ipsos pour Le Point publié mi-septembre, la maire de Paris Anne Hidalgo est l'une des personnalités les plus à même de réussir. L'élue parisienne avait alors estimé que la famille sociale-démocrate pouvait remporter le scrutin si elle sortait "des querelles d'ego", affirmant au Point qu'elle prendrait "toute sa part" dans la "bataille" pour une "démocratie vivante".

Interrogé sur Sud Radio sur l'hypothèse d'une candidature de la maire de Paris, le maire du Mans a assuré être "ni pour ni contre". La question est selon lui "pour faire quoi ? On ne fera pas que des pistes cyclables et de la végétalisation quand on va avoir la France à gouverner". "Je dis simplement toujours la même chose : c'est quoi l'objectif, c'est quoi les grands projets qu'on porte, c'est quoi la politique pour gérer la France ?", a-t-il ajouté.

Quant à savoir si le PS doit s'allier aux Verts pour 2022, il a encore insisté sur la nécessité d'avoir "un projet qui s'adresse à une majorité de Françaises et de Français". Il faut aussi savoir "quelles sont les différences" entre PS et écologistes et clarifier les positions sur des "questions fondamentales" : les Verts sont-ils contre la 5G ou simplement pour un moratoire, sont-ils pour la "décroissance ou pour faire une autre croissance avec de l'investissement, dans un nouveau modèle de développement" ?, a-t-il interrogé.

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot, candidat à une candidature écologiste pour la présidentielle à laquelle il veut associer la gauche, a de son côté dit "espérer" qu'Anne Hidalgo "prendra toute sa part" dans la "démarche collective" de construction d'une candidature écologiste à laquelle il aspire.

"Anne Hidalgo a regagné la mairie de Paris avec talent, elle est fidèle au PS et c'est parfaitement légitime. Moi je construis une candidature écolo pour 2022 car je pense que c'est la matrice qui peut nous donner un projet partagé. C'est une démarche collective, j'espère qu'Anne Hidalgo y prendra toute sa part", a-t-il dit sur RTL .