Gouvernement : le ministre Mathieu Lefèvre va remplacer au porte-parolat Maud Bregeon pendant son congé maternité

Le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre, à Béthune, dans le Pas-de-Calais, le 24 août 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le ministre délégué à la Transition écologique Mathieu Lefèvre va remplacer momentanément comme porte-parole du gouvernement la ministre Maud Bregeon, qui part en congé maternité, a annoncé l'Élysée dans un communiqué.

Issu de la droite, M. Lefèvre est, comme Mme Bregeon, un proche du garde des Sceaux Gérald Darmanin, et a apporté son soutien à Édouard Philippe dans la course à la présidentielle.

Cet élu du Val-de-Marne âgé de 40 ans conserve son poste de ministre délégué pendant cet intérim d'environ cinq semaines, selon une source au sein de l'exécutif.

Pendant cette période, le ministre de l'Économie Roland Lescure reprendra le portefeuille de l'Énergie que détenait aussi Mme Bregeon.

Ces nominations seront effectives à compter de la publication d'un décret dimanche au Journal officiel.

M. Lefèvre, qui possède un master en communication, sera donc chargé du prochain compte rendu à la presse du Conseil des ministres.

Mme Bregeon pourrait revenir à son poste le 14 décembre pour défendre un texte sur l'accélération de la construction de nouvelles installations nucléaires, selon l'entourage du président. "Mais c'est elle qui le dira, il s'agit d'un intérim."

Le président Horizons du département de l'Aveyron, Arnaud Viala, est en outre nommé ministre délégué à la Ruralité en remplacement de Michel Fournier, qui avait quitté le gouvernement en septembre.

Selon Le Parisien, la ministre déléguée aux Armées et aux Anciens combattants Alice Rufo tenait la corde pour devenir porte-parole mais elle souhaitait rester à ce poste jusqu'à la présidentielle. Or "l'intérim était non négociable puisque c'est un remplacement de congé maternité", explique l'entourage du chef de l'État.

Mathieu Lefèvre "est solide", fait valoir la même source. "Il a été très longtemps membre du cabinet au ministère du Budget qui est une tour de contrôle" et a été un député "assez fort sur les questions budgétaires" de 2022 à 2025. "Il a bien vu toutes les politiques publiques ce qui est décisif pour le porte-parolat."

Il est par ailleurs "très loyal à la fois au président et au Premier ministre, ce qui est une condition importante", ajoute cette source.

Mathieu Lefèvre a également été l'éphémère ministre, pendant sept jours, début octobre 2025, des Relations avec le parlement du premier gouvernement de Sébastien Lecornu, où la nomination de Bruno Le Maire aux Armées avait déclenché l'ire de la droite et le départ de Bruno Retailleau. M. Lecornu avait alors démissionné avant d'être renommé pour reformer une autre équipe.