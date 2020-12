Goût Prononcé pour le Risque avant Thanksgiving

Semaine du 23 au 29 Novembre 2020

C'est le moins que l'on puisse dire. Les données médiocres sur l'emploi américain (avec 778 000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière), l'indice de confiance du consommateur en berne (à 96.1 en novembre) et les mesures de confinement n'ont pas contrecarré la nouvelle poussée de Wall Street cette semaine.

L'optimisme sur les vaccins anti-Covid-19 et une éclaircie sur le front politique américain, avec la nomination de Janet Yellen au poste de future secrétaire au Trésor ont propulsé les indices actions à de nouveaux sommets avant la pause de Thanksgiving. Le Dow Jones Industrial Average a ainsi dépassé le plafond des 30 000 points pour la première fois mardi, s'attribuant +2.21% sur la semaine (+647 points). Le S&P 500 a gagné +2.27%, affichant un plus haut en clôture à 3 638.35), tandis que le Nasdaq Composite prenait +2.96%. Les petites capitalisations ont fait encore mieux, à l'image du Russell 2000 en hausse de +3.92%.

Du côté sectoriel, les biens de consommation discrétionnaire (+2.96%), les valeurs financières (+4.60%), et surtout l'énergie (+8.51% grâce au prix du brut de nouveau en forte hausse : +8% pour le WTI) ont amplifié le rallye boursier. Les valeurs industrielles ont également bien progressé (+2.43%) avec un retour marqué des investisseurs sur les actions de compagnies aériennes (United Airlines : +13.53%, American Airlines Group : +19.55%). Les services d'utilité publique (+0.24%), la santé (+0.51%), et les biens de consommation de base (+0.59%) ont affiché les performances les plus faibles cette semaine.

Les marchés actions européens ont surfé sur la même tendance haussière (MSCI EMU en hausse de +1.84%, 4ème semaine positive d'affilée), tout comme les marchés asiatiques avec des données macros solides en Chine et au Japon (Hang Seng : +1.68%, Nikkei : +4.38%), démontrant la vigueur de la reprise économique sur ce continent.

Les obligations d'Etat n'ont pratiquement pas bougé sur la semaine. Le rendement du T-Note 10 ans américain s'est stabilisé à +0.84% (+1bp) tandis que le Bund allemand de même échéance a perdu 1bp à -0.59%.

Une fois de plus, la demande pour les obligations d'entreprises de notations "investissement" (+0.07% en Europe, +0.40% outre-Atlantique) et "haut rendement" (+0.67% en Europe, +0.59% aux Etats-Unis) a continué à faire preuve de dynamisme. La dette émergente n'a pas fait exception à la règle (+0.35% en devises locales).

Enfin, l'appétit pour le risque a pesé sur les métaux précieux. L'or et l'argent ont ainsi fortement baissé (spot : -4.45% et -7.69% respectivement). Le métal jaune a clôturé sous le seuil des $1'800 l'once pour la première fois depuis juillet.

