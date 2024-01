Gourvennec : « On a deux penaltys non sifflés, c'est incroyable »

Romain Lissorgue, arbitre du Nantes-Clermont de ce dimanche après-midi, a les oreilles qui sifflent.

Après le petit hold up réussi par le CF63 sur la pelouse de la Beaujoire ce dimanche après-midi (1-2), Jocelyn Gourvennec en avait gros sur la patate, à cause de deux actions litigieuses qui auraient dû, selon l’entraîneur des Canaris, engendré à chaque fois un penalty : un contact aérien sur lequel le poing de Massamba Ndiaye a heurté la tête de Florent Mollet (35 e ) et une supposée main de Bilal Boutobba au duel avec Douglas Augusto (39 e ). « Je reste factuel et – je pense – objectif : on a deux penaltys qui ne sont pas sifflés en première période, c’est incroyable , a lâché Gourvennec en conférence de presse . Le premier, c’est Ndiaye qui ne maîtrise pas sa sortie et ça vaut un penalty. Flo Mollet touche le ballon en premier – contrairement à ce que me dit le quatrième arbitre – et ensuite Ndiaye arrache tout. […] Le deuxième penalty, sur la main de Boutobba, je vois des penaltys sifflés comme ça tous les week-ends dans toutes les divisions, tous les pays. Et là il décide de ne pas le siffler. Il y a des choses que je ne comprends pas. C’est factuel. » …

JB, à la Beaujoire pour SOFOOT.com