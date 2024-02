Gourvennec : « Le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa »

La Beaujoire a vibré.

Très accrocheur ce samedi soir face à Paris (0-2), le FC Nantes a bien failli réaliser un joli coup dans son antre contre un leader du championnat longtemps endormi. Lucas Hernandez et Kylian Mbappé ont finalement éteint les espoirs des Canaris en seconde période, mais Jocelyn Gourvennec était satisfait de la prestation globale de ses hommes. « Il y a de la déception, le sentiment d’être passé à côté de quelque chose de sympa, de top. On était vraiment très près. On a énormément gêné Paris, ils n’ont jamais pu nous fixer à l’intérieur, prendre de la vitesse… On a fait ce qu’il fallait pour les faire déjouer. On a eu les situations pour finir, pour ouvrir le score. […] On est simplement battus sur leurs deux seules frappes cadrées, une frappe déviée et un penalty… » …

AL pour SOFOOT.com