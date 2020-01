So Foot • 31/01/2020 à 14:00

Gourcuff-Rennes : rancœur de pierre

Pour la première fois depuis son deuxième rendez-vous manqué avec le Stade rennais, Christian Gourcuff va remettre les pieds au Roazhon Park, vendredi soir, à l'occasion d'un derby attendu entre Rennes et Nantes. De quoi raviver les mauvais souvenirs du technicien breton, dont la cicatrice est loin d'être refermée. Retour sur une histoire d'amour qui a laissé place à la haine.

"C'est pire qu'un regret, c'est de la haine !"

Les mauvais souvenirs n'ont pas fini de resurgir dans la tête de Christian Gourcuff cette semaine. Pour les quelques étourdis, le technicien breton s'est chargé de rappeler à sa manière, en conférence de presse jeudi, qu'il n'était pas du tout enchanté à l'idée de remettre les pieds à Rennes pour le derby contre Nantes, dix-huit-mois après s'être fait éjecter du banc rennais pour la seconde fois de sa carrière. Son passage devant les journalistes à la Jonelière aura duré moins de sept minutes, la faute à une question sur le match fou de son adversaire contre Angers en Coupe de France. "", a-t-il coupé, le visage fermé, avant de quitter la salle dans un silence pesant. Rien à voir avec l'envie d'enflammer un derby attendu entre le 3et le 5du championnat, mais plutôt une façon de rappeler que la cicatrice n'était toujours pas fermée. Et qu'elle ne le sera même probablement jamais.Au moment de faire le bilan de sa carrière d'entraîneur, Gourcuff devra sans doute se rendre à l'évidence : s'il a incontestablement marqué de son empreinte le FC Lorient, il aura échoué lors de ses deux passages au Stade rennais. Il faut se balader entre les deux départements bretons pour saisir ce contraste saisissant, parfois même troublant. Dans le Morbihan, il est vu comme un druide, un bâtisseur, une pièce essentielle dans l'histoire récente des Merlus. Chez les Brétilliens, c'est différent. Souvent attendu comme un apôtre du beau jeu, et un Breton capable de mener à bien un projet régional et ambitieux, à Rennes, Gourcuff s'est toujours heurté à l'exigence des dirigeants - celle de la famille Lire la suite de l'article sur SoFoot.com