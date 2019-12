Gotaga, la rock star du jeu vidéo qui remplit les salles partout en France

A première vue, Corentin Houssein, 26 ans, n'a rien d'impressionnant. Il n'est pas grand et il parle d'une voix douce. Une casquette cache le haut de son visage, une barbe naissante grignote le bas... Mais collez une souris et un clavier entre les mains de ce garçon discret et la bête se réveille. Sous le pseudo Gotaga, Corentin cumule les victimes, les records et les titres dans les jeux vidéo de tir, les blockbusters Call of Duty et Fortnite en tête. Ses réflexes hors norme devant l'écran lui ont valu le surnom de « French Monster » (« monstre français »), et 3,5 millions d'abonnés sur YouTube, auxquels s'ajoutent 1,9 million sur la plate-forme Twitch, spécialisée dans le jeu vidéo. Il est considéré comme l'un des meilleurs e-sportifs tricolores. Et sa notoriété lui permet même aujourd'hui d'investir des théâtres. Là, le jeune homme joue en direct avec des invités devant un public qui suit l'action sur un écran géant. « Corentin a compris que le jeu vidéo peut être un mélange de performance, de divertissement et de spectacle », décrypte Fabien Devide, dit Neo, qui travaille avec lui depuis six ans. Après La Rochelle, Marseille et Lille, le joueur investira le Grand Rex, à Paris, le 13 décembre, avec ses ordinateurs, son équipe et ses fans pour conclure son « Gotaga on Tour ». Toujours soutenu par sa famille Avec un papa informaticien, Corentin grandit entouré d'ordinateurs. Vers 8 ans, il reçoit sa première console, une XBox, et découvre les jeux de combat (Dead or Alive), de course (Need for Speed), de tir (Call of Duty 2, Gears of War, Ghost Recon, etc). Au début des années 2000, les joueurs les plus passionnés s'affrontent lors de rassemblements, appelés LAN-parties, mais aussi, avec Internet qui se développe, dans des tournois en ligne. Corentin rejoint une équipe, fait ses armes sur Ghost Recon et Gears of War. Du sérieux : la console glissée dans la valise, l'adolescent parcourt ...