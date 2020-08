Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gorka Izagirre vainqueur en Lombardie sous le déluge Reuters • 03/08/2020 à 18:38









Gorka Izagirre vainqueur en Lombardie sous le déluge par Adonis Vesin (iDalgo) Gorka Izagirre (Astana) s'est imposé en solitaire et sous le déluge sur le Grand triptyque lombard, fusion de trois courses (Trois vallées Varésines, Coppa Agostoni et Coppa Bernocchi). Après 203 km et 4h41'02'' d'effort, le Basque a franchi la ligne avec vingt-sept secondes d'avance sur son équipier Alex Aranburu. Izagirre avait faussé compagnie au groupe de Greg Van Avermaet (3e, CCC Team), Michal Kwiatkowski (4e, Ineos) et Vincenzo Nibali (5e, Trek-Segafredo) dans la descente de l'ultime montée du Montello. Un joli coup pour l'ex-champion d'Espagne (2018). Vincenzo Nibali et Michal Kwiatkowski ont montré, eux, qu'ils avaient de bonnes jambes avant Milan-San Remo, samedi prochain.

