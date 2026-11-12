Goolsbee, de la Fed, s'inquiète de la persistance d'une inflation élevée dans une interview accordée à Yahoo Finance

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré jeudi que les dernières données sur l'inflation n'évoluaient pas dans la bonne direction.

Faisant référence à la publication, en début de semaine, des données sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre , M. Goolsbee a déclaré lors d’une interview accordée à Yahoo Finance: « Nous sommes bien au-dessus de l’objectif, et ce n’était pas un phénomène ponctuel. » L'inflation se manifestant désormais dans des secteurs autres que ceux touchés par des facteurs tels que les droits de douane, le responsable de la banque centrale a ajouté: « Il convient de faire preuve de lucidité dans un moment comme celui-ci… Nous nous enfonçons peu à peu dans une situation qui, historiquement, s'avère difficile pour n'importe quelle banque centrale souhaitant venir à bout de cette inflation. »