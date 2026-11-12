Goolsbee, de la Fed, s'inquiète de la persistance d'une inflation élevée dans une interview accordée à Yahoo Finance

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré jeudi que les dernières données sur l'inflation n'évoluaient pas dans la bonne direction.
Faisant référence à la publication, en début de semaine, des données sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre , M. Goolsbee a déclaré lors d’une interview accordée à Yahoo Finance: « Nous sommes bien au-dessus de l’objectif, et ce n’était pas un phénomène ponctuel. » L'inflation se manifestant désormais dans des secteurs autres que ceux touchés par des facteurs tels que les droits de douane, le responsable de la banque centrale a ajouté: « Il convient de faire preuve de lucidité dans un moment comme celui-ci… Nous nous enfonçons peu à peu dans une situation qui, historiquement, s'avère difficile pour n'importe quelle banque centrale souhaitant venir à bout de cette inflation. »(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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