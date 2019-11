Google Stadia, un service de jeux vidéo prometteur mais inabouti

Révolution dans le monde du jeu vidéo ou pétard mouillé ? Des mois après avoir annoncé son service de jeux vidéo à distance (« cloud gaming »), Google se lance enfin dans le grand bain ce mardi dans quatorze pays, dont la France. Avec Stadia, le groupe promet à ses utilisateurs de profiter des jeux dernier cri sans avoir à investir dans une console de salon ou un PC surpuissant. Seule condition : disposer d'une connexion internet avec un débit suffisamment élevé et se procurer une manette.En attendant une déclinaison gratuite l'année prochaine, Stadia est pour ses débuts accessibles aux seules personnes abonnées à la version Pro à 9,99€ par mois. Google ne manque pas d'ambition pour son nouveau bébé. « Notre but est d'étendre largement le marché des jeux vidéo à des milliards de joueurs », affirme Jack Buser, directeur des jeux. Si le potentiel de Stadia est indéniable, il laisse en l'état un goût d'inachevé trop prononcé pour convaincre totalement.On a aiméFaire de son vieil ordinateur une machine de guerre. Mon PC a-t-il assez de RAM pour faire tourner « Red Dead Redemption II » ? Ma carte graphique tiendra-t-elle le coup pour « Mortal Kombat 11 » ? Autant de questions qui n'ont plus lieu d'être grâce à Stadia. Il suffit de prendre le premier ordinateur venu, de brancher une manette, d'ouvrir Chrome et c'est parti ! Transformer une citrouille en carrosse a quelque chose de jubilatoire.Des jeux dans toute leur majesté. Les détenteurs d'un écran très haute définition seront aux anges. Dans sa version Pro, Stadia propose un son immersif 5.1 et une résolution en 4K une fois le boîtier Chromecast branché. Ceux jouant en passant par un navigateur web devront se contenter dans un premier temps de la HD (la 4K devrait arriver en 2020).Mais même en simple haute définition, les titres jouables sur Stadia et tournant à distance sur les serveurs de Google ne perdent graphiquement rien de leur ...