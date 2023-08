Gonçalo Ramos, un nouvel aigle à Paris

Bien qu’il ait été formé en tant que milieu de terrain, l’instinct indéniable de buteur de Gonçalo Ramos l’a amené au fil du temps à s’avancer vers la position d’avant-centre. Après l’avoir occupée à Benfica, le jeune international portugais aura la lourde tâche de le faire au PSG, où il tentera de marcher dans les pas de Pedro Miguel Pauleta.

Pendant que le dossier Mbappé défraie la chronique et que l’arrivée d’Ousmane Dembélé reste bloquée par le FC Barcelone, le transfert de Gonçalo Ramos au PSG fait office d’élève modèle. Bouclée en quelques jours et négociée de manière à entrer dans les clous du fair-play financier, l’arrivée du buteur portugais coûtera tout de même 65 millions d’euros au club de la capitale. Mais elle aura certainement le mérite de solutionner la question du buteur dont le PSG avait besoin, ne s’en trouvant plus aucun à la hauteur depuis le départ d’Edinson Cavani en 2020. Reprenant son fameux numéro 9, il pourrait s’en faire le digne héritier grâce à un profil hétéroclite construit au fil de saisons où il a assumé différents rôles avec Benfica.

Le but comme seul horizon

« Il avait des qualités bien au-dessus de la moyenne. Dans tous les tournois auxquels il participait, il était élu soit meilleur joueur, soit meilleur buteur ». C’est en ces mots qu’Edgar Candeias, responsable de la formation à Olhanense dans les années 2000, décrivait Gonçalo Ramos il y a peu dans un entretien pour la TSF . Une tirade qui ne laisse pas de place au doute quant à ce qui faisait déjà de ce jeune joueur un élément différent, avant qu’il ne rejoigne l’académie de Benfica à douze ans. Là-bas, Gonçalo Ramos mature son jeu, précise son profil. Bien qu’il joue essentiellement comme milieu de terrain, son instinct de buteur le pousse à évoluer toujours plus haut sur le terrain, expérimentant les positions de milieu offensif et d’ailier avant d’occuper la pointe de l’attaque. Il y fait ses preuves en équipe réserve grâce à un sens du but impressionnant. Il marque des deux pieds, en force ou en légèreté, et fait preuve d’une grande habileté dans le jeu aérien. Ces facultés lui permettent d’emmener les U19 des Aigles jusqu’en finale de la Youth League 2020 (défaite 3-2 face au Real), compétition qu’il domine au compteur de buts (huit, soit autant que Roberto Piccoli, buteur de l’Atalanta).…

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com