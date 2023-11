Gonçalo Ramos, top départ ?

18 Leo LEROY (mhsc) - 09 Goncalo RAMOS (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football Club and Montpellier Herault Sport Club at Parc des Princes on November 3, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi avoir levé l'option d'achat de Gonçalo Ramos, qui restera donc dans la capitale jusqu'en 2028. Et si la réception de Monaco, ce vendredi, était l'occasion de passer à la vitesse supérieure pour l'attaquant portugais ?

C’est peut-être le signe qu’attendait Gonçalo Ramos pour pleinement lancer son aventure parisienne. Recruté en prêt cet été, l’attaquant portugais a vu le Paris Saint-Germain lever son option d’achat dès ce jeudi. Voici désormais l’ancien buteur de Benfica lié au club de la capitale jusqu’en 2028, une opération qui coûtera 65 millions d’euros (plus 15 de bonus éventuels) aux champions de France. Une preuve de la confiance du PSG dans son nouvel avant-centre, malgré un début de saison mitigé sur le plan statistique et qui a fait naître quelques interrogations sur le profil recherché par Luis Enrique à ce poste.

Joue-la comme Pauleta

Depuis son arrivée, Gonçalo Ramos totalise 741 minutes à gambader sur le pré, pour deux petits buts – un doublé contre l’OM – et une passe décisive. Pas encore de quoi se faire adopter par le public de la capitale, malgré le prestige de l’adversaire. Plus qu’un manque d’efficacité, c’est surtout le style de jeu parisien qui joue des tours à l’international lusitanien (9 sélections, 7 buts), qui est loin d’avoir accumulé les ratés face au but, peinant surtout à se créer des occasions. « J’ai énormément envie de marquer. J’aime participer au jeu, mais quand le moment arrive où il faut tuer et marquer, je dois répondre présent » , confiait-il à Canal+ dans la foulée de sa signature, cet été. Sans rejeter les parallèles avec son illustre prédécesseur porte d’Auteuil, Pedro Miguel Pauleta. « J’aime être comparé à une légende du club, qui a été capitaine ici, a joué beaucoup de matchs et marqué beaucoup de buts. J’espère le dépasser en nombre de buts marqués. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com