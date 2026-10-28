Gonçalo Ramos révèle pourquoi il a quitté le PSG

Les points sur le i. Dans une interview accordée à la télévision portugaise, Gonçalo Ramos est revenu sur les raisons de son départ du PSG pour l’AC Milan au mercato estival. Le buteur de la Seleção n’est pas passé par quatre chemins : « Au cours de ces trois dernières années au PSG, je crois que je n’ai jamais enchaîné quatre ou cinq matchs d’affilée en tant que titulaire, a déclaré le numéro 9. Il n’y a pas de continuité […] Parfois, c’était frustrant et ça m’énervait. Il m’est même arrivé de marquer pendant quatre ou cinq matchs de suite sans être titulaire une seule fois. Et pour moi, ça n’avait aucun sens. J’en parlais avec ma famille. »

Épanoui au Milan

Déjà titularisé à neuf reprises sous les ordres de Rúben Amorim, Ramos, qui a dévoilé qu’il souhaitait quitter le club de la capitale dès l’hiver dernier, semble désormais être comme un poisson dans l’eau : « Ma vie est heureuse, dans une ambiance détendue. Je joue davantage, dans un club qui m’offre plus d’espace pour m’exprimer […] Je joue davantage en équipe nationale, ce qui est également important et constitue une vitrine différente. C’est une fierté.» En dix matchs avec les Rossoneri, l’ancien joker de luxe du PSG a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.…

TM pour SOFOOT.com