Gonçalo Ramos, le nouveau pistolero

Du haut de ses 21 ans, Gonçalo Ramos a tordu la défense helvète, et gagné sa place en Seleção. Une soirée record qui ne se résume pas à son triplé, mais qui envoie un signal fort : Fernando Santos tient son numéro neuf.

GonçaGOL

300 n'est pas que le titre d'un péplum bidonnant mettant en scène la crème des combattants spartiates. C'est, peu ou prou, le nombre de journalistes occupés à immortaliser les lèvres de Cristiano Ronaldo durant. Entré à la 74minute du récital portugais face à de pâles helvètes , CR7 sait désormais qu'il risque de passer le reste de sa dernière Coupe du monde dans un étonnant (mais pas déconnant) rôle de. La faute à uneépanouie sans sa star ronchonne, mais aussi et plus particulièrement à un homme qui a capturé les flashs et fait passer - au moins le temps d'un soir - Yann Sommer pour une passoire Fackelmann : Gonçalo Ramos, 21 ans, monsieur "deux caramels de plus que Lionel Messi en phase à élimination directe".Pour sa première titularisation dans un Mondial, la gâchette de Benfica (14 pions en 21 rencontres) a gagné sa place dans le XI de Fernando Santos et arraché les murs porteurs de la défense suisse avec un triplé. Ce qui en fait, au passage, le premier portugais depuis laEusébio à signer un triplé en phase à élimination directe en Coupe du monde. Une statistique qui tenait debout depuis 1966, et un Portugal-Corée du Nord. Déjà décisif en sortie de banc face au Nigeria en match de préparation (but et passe décisive), Ramos a globalement assuré là où son aîné, CR7, est tombé en désuétude. À commencer par fluidifier le jeu. Avec un vrai numéro 9 mobile, un point d'ancrage qui ne se contente pas de camper dans la surface en quémandant des ballons chauds, Bruno Fernandes, Bernardo Silva et João Félix ont tous pu étaler leur classe et s'amuser de petits suisse amorphes et étrangement poreux.Gonçalo Ramos a d'abord allumé le feu sacré, dans une partie que laavait plutôt bien verrouillée durant le premier quart d'heure, avec des lignes compactes. Mais ce diable de Félix cherchait un relais, et cet autre diable de Ramos se propose dans la surface. Pas attaqué par Fabian Schär, mais désaxé par rapport au but, le natif d'Olhão a toute la latitude pour décocher, du gauche, un missile à tête chercheuse sous la barre d'un Sommer médusé, et tout heureux de ne pas avoir sa caboche sur la trajectoire de la…