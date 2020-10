Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Golden League : les Bleues quittent le Danemark sur une victoire Reuters • 04/10/2020 à 19:23









Golden League : les Bleues quittent le Danemark sur une victoire par Florian Burgaud (iDalgo) Cette semaine, l'équipe de France féminine de handball n'a pas perdu. Opposée successivement au Monténégro et à la Norvège, elle a gagné puis fait match nul. Ce dimanche après-midi, les joueuses d'Olivier Krumbholz se sont imposées 27-23 contre le Danemark, pays hôte de cette étape de la Golden League. Si les Danoises avaient fait l'écart à la 23e minute (12-9), les Françaises avaient recollé à la pause grâce à une grande Laura Flippes. C'est ensuite dans les dix dernières minutes que les Bleues ont pris l'avantage, décisif. Finalement, elles s'imposent 27-23 sur un lancer au buzzer d'Alexandra Lacrabère.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.